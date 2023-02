Romanii au cautat, la inceput de an, pozițiile de șofer, inginer și asistent medical. A crescut numarul cautarilor dupa cuvantul cheie „salariu”. Aproximativ 500.000 de cautari au fost facute, de la inceputul anului, pe eJobs.ro de catre candidații aflați in cautarea unui loc de munca. Numarul este in creștere fața de aceeași perioada a anului trecut, evoluție reflectata și in nivelul aplicarilor inregistrate in luna ianuarie, cand a fost depașit pragul de 1 milion.

