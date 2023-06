Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu al doilea trimestru al anului 2023 instituțiile bancare din Romania au conceput oferte de creditare din ce in ce mai competitive, ajungand sa scada dobanzile fixe ale creditelor ipotecare cu mai mult de 17%. Reactualizarile din domeniu bancar și diminuarile dobanzilor continua sa apara inca…

- Piata hoteliera din Bucuresti da semne de revenire. Gradul de ocupare a hotelurilor din Bucuresti a fost de 62% in primul trimestru, in crestere cu 33% fata de perioada similara a anului trecut, si se afla la doar 5% sub nivelul din 2019, anterior pandemiei, informeaza Mediafax. CITESTE SI Google…

- Creditele noi acordate de bancile din Romania populatiei si companiilor, in primul trimestru, s-au cifrat la 30,5 miliarde lei, in crestere cu peste 7,77% comparativ cu nivelul imprumuturilor noi accesate in aceeasi perioada din anul 2022, cand au fost de 28,3 miliarde lei, potrivit platformei dreptullabanking.ro,…

- ”Piata de transport de marfuri din Romania si-a continuat ritmul de crestere in primul trimestru din an, insa sub nivelul din 2022, pe fondul scaderii consumului si implicit a productiei industriale”, arata o analiza DSV Road, a treia cea mai mare companie de servicii de transport din Europa. Compania…

- Cu o datorie publica de peste 130 miliarde de euro și cu un imprumut șocant de 6 miliarde de euro in prima luna a acestui an, Romania se indreapta cu pași repezi spre dezastru. Dobanzile uriașe la credite, pe care statul roman este obligat sa le plateasca, au determinat Ministerul Finanțelor sa apeleze,…

- Bancile din Grecia nu vor mai majora ratele creditelor ipotecare, cel mai probabil pe o perioada de 12 luni, inghetand dobanzile la nivelul din 31 martie 2023, informeaza publicatia elena Kathimerini, potrivit Agerpres.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut luni, 20 martie, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).La inceputul anului 2022, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la inceputul acestui…