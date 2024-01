Schimbări majore la emiterea rovinietelor. Prețuri mai mari Autoritațile anunța modificari la perioada de valabilitate a rovinietei. Șoferii vor putea plati rovinieta pentru o zi, dar ea va fi mai ieftina cu doar trei lei fața de cea actuala, pentru o saptamana. Dispare taxa pe drum cu o perioada de trei luni și apare cea cu valablitate de doua luni.Termenul limita pentru introducerea noilor perioade de valabilitate este 25 martie 2024. Una dintre schimbarile așteptate de romani este introducerea rovinietei pentru o zi. Prețul va fi insa destul de mare – 2,5 euro, fața de 3 euro cat costa in prezent rovinieta pentru o saptamana. Aceasta din urma ar urma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

