Schimbări făcute în FIFA 21! FUT Freeze a înlocuit promoția FUTMAS EA a schimbat puțin lucrurile: promoția FUTMAs nu se va regasi in FIFA. Se pare ca fanii aveau dreptate, anul acesta promoția FUTMAs nu se va regasi in FIFA, dar vor avea parte de ceva la fel de bun. Freeze este noua campanie imaginata de catre creatorii jocului, care au dorit sa reimagineze puțin promoția. Prima seria de 11 carduri, deja lansata Asta nu inseamna ca gamerii nu se vor bucura de carduri speciale și alte surprize, din contra. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

