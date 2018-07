Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a aprobat ieri, cu majoritate de voturi, proiectul de lege initiat de liderul ALDE Suceava, deputatul Stefan Alexandru Baisanu, prin care persoanele asistate social isi vor pierde ajutoarele financiare daca refuza o singura data un loc de munca. Cu alte cuvinte, cei care acum incaseaza…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie s-au intalnit, marti, in cadrul Sectiilor Unite, pentru a discuta despre proiectul de modificare a Codului de procedura penala, adoptat luni de Camera Deputatilor. Potrivit unor surse din cadrul sedintei, judecatorii au decis sa sesizeze CCR.…

- Proiectul PSD de modificare a Codului de procedura penala a fost votat luni seara tarziu, cu cateva minute inainte de ora 22.00, de plenul Camerei Deputaților, in calitate de camera decizionala, dupa ore intregi de dezbateri și dupa o dezbatere in viteza in Comisia speciala condusa de Florin Iordache,…

- Detentia la domiciliu, adoptata. Deputatii au adoptat modificari controversate la legea privind executarea pedepselor. Prima, reducerea pedepsei cu 20 de zile pentru fiecare carte scrisa in inchisoare. A doua, executarea pedepsei cu inchisoare de pana la 1 an se va face la domiciliu. A treia, detentia…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca noul proiect privind statutul juridic al Casei Regale este definitivat, afirmand ca deputatul Gabriel Vlase l-a informat despre acest lucru. Potrivit lui Tariceanu, proiectul urmeaza sa fie depus la Camera Deputatilor, in calitate de prima…

- In iulie 2017, presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti o lege care modifica regimul deseurilor, prin care se introduce obligativitatea colectarii separate a unor categorii de deseuri pentru producatori. „Legea are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr.211/2011, in vederea…

- Legea privind executarea pedepsei la domiciliu, la vot Parlament. Foto: Agerpres. Proiectul de lege privind masurile alternative de executare a pedepselor intra, astazi, la vot în plenul Camerei Deputatilor. Masurile alternative presupun arest la domiciliu sau în zilele de…

- Legea referendumului ramnane in varianta PSD Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Proiectul PSD de modificare a Legii referendumului, trimis spre reexaminare de presedintele Klaus Iohannis, a fost adoptat în forma initiala de plenul…