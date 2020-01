Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta vor intra in vigoare mai multe schimbari ale Codului Rutier, printre care se numara necesitatea ca cei care vor sa obțina permis de conducere sa aiba cel puțin 10 clase, dar și obligativitatea ca persoanele in varsta sa faca controale medicale mai des. Potrivit celor mai recente modificari…

- Potrivit celor mai recente modificari ale Codului Rutier, Directia Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor realizeaza, gestioneaza si pune la dispozitia publicului o aplicatie informatica, în mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet, pentru…

- Medicii au lasat peste 1.200 de șoferi fara permis de conducere, de 3 ori mai mulți fața de anul trecut! Conform noului Cod Rutier, orice medic poate anunța politia daca o persoana este inapta din punct de vedere medical sau psihologic.

- Persoanele care nu au cel puțin 11 clase nu vor avea dreptul sa susțina examenul auto pentru permis, potrivit unor noi reguli din Legislația Rutiera. Autoritațile romane au decis acest lucru pentru a stimula copiii sa mearga la școala și sa iși termine cele 12 clase, dar și pentru a micșora…

- Ziarul Unirea Un nou examen medical pentru cei care vor sa devina soferi sau sa isi schimbe permisul. Peste ce testare vor fi nevoiți sa treaca pentru permis Un nou examen medical pentru cei care vor sa devina șoferi sau sa iși schimbe permisul de conducere. Vor trebui sa aiba adeverința de la un medic…

