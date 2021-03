Schimbare: Vaccinul Astra Zeneca devine Vaxzevria Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat schimbarea numelui vaccinului AstraZeneca, informeaza publicația franceza Le Point. Agenția Europeana a Medicamentului a validat pe data de 25 martie 2021 modificarea numelui vaccinului AstraZeneca. Odata cu inlocuirea numelui a fost schimbat și ambalajul serului. Astfel, vaccinul produs de compania anglo-suedeza AstraZeneca se numește acum Vaxzevria și va avea un nou ambalaj. De reținut faptul ca nu s-a schimbat și formula vaccinului. Deși multe țari au suspendat administrarea serului produs de catre AstraZeneca, din frica oamenilor de a nu face cheaguri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

