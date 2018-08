Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Supuran a fost demis din funcția de director al Societații de Transport Public Timișoara. Consiliul de Administrație s-a intalnit astazi in ședința extraordinara și a luat printre altele decizia de a schimba conducerea. ”Astazi, 27.07.2018, a fost organizata in regim de urgența o ședința extraordinara…

- Florina Tanase, senior director legal & external affairs si membru in boardul Vodafone Romania, a plecat de la al doilea operator de telefonie mobila de pe piata locala, au declarat pentru ZF mai multe surse din industria de comunicatii. Ea si-ar fi incheiat activitatea in cadrul Vodafone vineri,…

- La Universitatea din Pitești a inceput prima sesiune de admitere din acest an. Astfel, in perioada 10 – 22 iulie are loc, prima sesiune de admitere la Universitatea din Pitești. Probele de aptitudini și cele de evaluare sunt programate pe 23 iulie, iar afișarea rezultatelor o zi mai tarziu, pe 24 iulie.…

- Crestere accelerata a companiei, a cotei de piata si o listare la bursa in urmatorii cinci ani sunt obiectivele lui Florin Talpes, CEO Bitdefender, care trage totodata un semnal de alarma in ceea ce priveste sistemul educational din Romania si lipsa de personal din sectorul IT.

- Din analiza datelor statistice, la finele lunii mai 2018, se constata ca numarul total al șomerilor inregistrați la AJOFM Argeș a fost de 8.734 persoane (1.791 șomeri indemnizați și 6.943 persoane ce nu beneficiaza de indemnizație de șomaj), in scadere cu 202 persoane (-2,26 p.p.) fața de luna precedenta…

- Alexandru Radașanu, co-fondator al Siveco Romania impreuna cu soția sa Irina Socol, va prelua, din luna septembrie, conducerea companiei IT, inlocuindu-l pe Florin Ilia, care 'a decis sa nu reinnoiasca mandatul, pentru a se putea concentra asupra anumitor obligații de familie', a anunțat compania. Florin…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, vineri, la Pitesti, ca in trecut politica de resurse umane a ministerului nu a fost, poate, cea mai fericita, afirmand ca ”ne-am axat spre a rezolva problemele din Vest”, informeaza AGERPRES . Pintea a precizat ca din 2007 aproximativ 14.000 de medici…

- Candidatul la funcția de primar al capitalei din partea Platformei Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, a declarat astazi ca a votat pentru dreptate, schimbare, renașterea orașului și scoaterea lui din captivitatea unor administrații paguboase și proaste. „Am votat pentru…