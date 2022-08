Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal a anunțat programul etapei secunde din Liga 2. Etapa cu numarul 2 incepe vineri, 12 august, de la ora 18:30, cu duelul dintre Csikszereda și Concordia Chiajna, doua formații cu pretenții de play-off. Runda se incheie marți, de la ora 18:00, cand Dinamo primește vizita Oțelului.…

- Denis Oncescu, care va face 18 ani pe 15 august, este prima opțiune sa apere in debutul campionatului pentru Dinamo. Progresul Spartac - Dinamo se va juca joi, 6 august, de la ora 18:00. Meciul se va juca la Clinceni și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport Pana…

- S-a publicat programul primei etape din noul sezon al ligii secunde, unde Dinamo va lua startul pentru prima oara in istoria de 74 de ani. „Cainii” deschid etapa joi, 4 august, in timp ce rivala CSA Steaua inchide runda marți, 9 august. Dinamo, aflata la primul sezon in Liga 2, va juca in deplasare…

- Azi s-a tras la sorti tintarul pentru sezonul 2022-2023 din Liga 2. Prima etapa are loc pe 6 august. Sezonul regular va avea 19 etape si se va juca doar in sistem tur In play-off se vor califica primele 6 echipe. Dinamo, aflata la primul sezon in Liga 2, va juca in deplasare in prima etapa, pe terenul…

- Gica Mihali, fost component al Generației de Aur, antrenorul Dinamo U19 insarcinat cu intocmirea programului dupa reunire al „cainilor”, i-a facut o radiografie dura lui Vlad Chiricheș, dupa Muntenegru – Romania 2-0. Partidele Bosnia - Romania (7 iunie) și Romania - Finlanda (11 iunie) vor fi transmise…

- Dinamo a retrogradat in Liga 2 pentru prima data de la inființare. Dupa 0-2, in turul barajului cu Universitatea Cluj, cainii au remizat acasa, 1-1. Elevii lui Dusan Uhrin aveau nevoie de un meci perfect pentru a intoarce rezultatul din tur, dar nu s-au ridicat la așteptarile fanilor. „Cainii” au…

- Erik Lincar (43 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, a prefațat partida cu Dinamo, din returul barajului de menținere/promovare in Liga 1. Dinamo – U Cluj se joaca duminica, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP. ...

- Sambata, cu incepere de la ora 18.00, se vor juca partidele ultimei runde in play-off-ul Ligii a III-a. Foresta va efectua o ultima repetiție, pe Areni, impotriva Hușanei Huși, inaintea „dublei" cu Oțelul Galați, din semifinalele barajului pentru promovare in eșalonul al doilea, ...