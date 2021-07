Schimbare de tactică, în câteva ore: Malta a renunţat la închiderea frontierelor pentru călătorii nevaccinați Guvernul maltez a renuntat la inchiderea frontierelor pentru calatorii nevaccinati impotriva Covid, marti seara, cu cateva ore inainte de intrarea in vigoare a acestei masuri anuntate la 9 iulie, in schimb impunandu-le acestora o perioada de carantina, noteaza AFP. “Persoanele care ajung in Malta fara a fi in posesia unui certificat de vaccinare vor fi obligate sa treaca printr-o perioada de carantina”, a indicat executivul de la Valetta. Mica insula mediteraneana se lauda cu cea mai mare rata de vaccinare din UE Malta a anuntat, vinerea trecuta, ca isi inchide frontierele pentru calatorii nevaccinati,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Malta a renuntat, marti, in urma presiunilor venite din partea Comisiei Europene, la inchiderea frontierelor pentru calatorii nevaccinati impotriva COVID-19, cu cateva ore inainte de intrarea in vigoare a acestei masuri anuntate la 9 iulie. A impus, in schimb,pentru aceștia o perioada de carantina,…

- Malta a renuntat marti la inchiderea frontierelor pentru calatorii nevaccinati impotriva COVID-19, cu cateva ore inainte de intrarea in vigoare a acestei masuri anuntate la 9 iulie, in schimb impunand acestora o perioada de carantina, noteaza AFP. ‘Persoanele care ajung in Malta fara a fi in posesia…

- Malta a renuntat marti la inchiderea frontierelor pentru calatorii nevaccinati impotriva COVID-19, cu cateva ore inainte de intrarea in vigoare a acestei masuri anuntate la 9 iulie, in schimb impunand acestora o perioada de carantina, noteaza AFP. "Persoanele care ajung in Malta fara a fi…

- Vineri, 9 iulie, Malta a a anunțat ca le va cere tuturor calatorilor sa prezinte dovada vaccinarii impotriva COVID-19 inainte de a intra in țara. Masura trebuia sa intre in vigoare de maine, 14 iulie, insa marți seara, guvernul a anunțat ca renunța sa o mai aplice, impunand, in schimb, turiștilor o…

- Malta a renuntat, marti, la presiunile Comisiei Europene, la inchiderea frontierelor pentru calatorii nevaccinati impotriva COVID-19, cu cateva ore inainte de intrarea in vigoare a acestei masuri anuntate la 9 iulie, in schimb impunand acestora o perioada de carantina, noteaza AFP.

- Comisia Europeana vrea sa convinga Malta sa revina asupra deciziei de a-si inchide frontierele pentru calatorii nevaccinati impotriva COVID-19, a indicat luni comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, transmite AFP. Malta a devenit vineri prima tara din Uniunea Europeana care…

- Turiștii care vor intra in Malta incepand de saptamana viitoare vor fi nevoiți sa prezinte dovada vaccinarii impotriva COVID-19. Anunțul a fost facut de ministrul sanatatii in contextul cresterii numarului de cazuri de coronavirus.

- Aproximativ 60% din populația Israelului a fost imunizata impotriva Covid-19. Asta inseamna practic ca mai mult de 5 milioane de cetațeni au fost vaccinați. La doar patru luni de la debutul campaniei de imunizare a populatiei, in Israel au fost vaccinate mai bine de 5 milioane de persoane. Conform Agerpres,…