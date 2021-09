Stiri pe aceeasi tema

- Pana in prezent, cele mai multe cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate in București. Mai exact, 395 de persoane au primit un rezultat pozitiv in urma testarilor. Pe locul al doilea in ceea ce privește numarul de cazuri de infecție cu COVID-19 se afla județul Timiș , cu 146 de cazuri,…

- Vizitatorii Targului National Imobiliar au acces in cadrul expozitiei la o gama larga de proprietati, de la apartamente premium in centrul Capitalei, proprietati de tip boutique, imobile exclusive in nordul Bucurestiului, la apartamente low-budget, penthouse-uri, constructii pe structura metalica, case…

- De astazi s-a redeschis secția ATI cu cele patru paturi COVID-19 de la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. Cu toate ca deocamdata nu au existat solicitari, avand in vedere creșterea constanta a infectarilor din ultimele zile, s-a luat aceasta decizie. „Spitalul de Boli Infectioase Victor…

- Most new cases of COVID-19 compared to the last report were registered in Bucharest - 154 and in the counties of Cluj and Timisoara - 49 each, Ilfov - 32, Constanta - 30, the Strategic Communication Group (GCS) reported on Wednesday. The fewest cases were registered in the counties of Salaj - 1,…

- In saptamana 9 – 15 august, 97% din decesele inregistrate ca urmare a infectarii cu SARS-CoV-2 au fost la persoane nevaccinate, iar 3% la persoane vaccinate cu schema incompleta, reiese dintr-un raport al Institutului National de Sanatate Publica (INSP), preluat de pagina de Facebook Ro Vaccinare. Potrivit…

- Institutul National de Sanatate Publica a transmis ca, in saptamana 2-8 august, 81.2% din cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane nevaccinate. De asemenea, peste 23% dintre deceseau survenit la personae vaccinate cu schema completa. ”Raport INSP saptamana 2 – 8 august: 81.2% din…

- 44,2% din totalul cazurilor de COVID-19 confirmate in intervalul 12-18 iulie au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Iasi, Ilfov si Constanta, informeaza, miercuri, Institutul National de Sanatate Publica (INSP)

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 49 de cazuri Covid-19 in Romania. Doua decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) și nu sunt decese anterioare. In Timiș avem doua noi infectari, dar niciun deces. Rata ramane constanta in județ și la Timișoara.