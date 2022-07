Stiri pe aceeasi tema

Primaria Moscovei anunta luni ca urmeaza sa denumeasca o zona situata in apropierea sediului Ambasadei Regatului Unit in onoarea unor separatisti prorusi din estul Ucrainei, care lupta impreuna cu Rusia impotriva fortelor Kievului, sustinute de catre Occident, relateaza AFP și news.ro.

Moscova a acuzat miercuri Norvegia ca blocheaza tranzitul de marfuri destinate rusilor instalati in arhipelagul norvegian Svalbard si a amenintat Oslo cu represalii, informeaza AFP si Reuters.

Saptesprezece persoane, aproape toate militari ucraineni, au fost eliberate din captivitate de rusi, in cadrul unui nou schimb de prizonieri cu Moscova, au anuntat marti serviciile de informatii ucrainene, transmite AFP.

Un tribunal rus din orasul Himki, in apropiere de Moscova, a prelungit pana la 2 iulie detentia pentru trafic de stupefiante a starului american al baschetului feminin Brittney Griner, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Agenția spațiala rusa Roscosmos a susține ca Statele Unite ale Americii au platit in ruble schimbul unui zbor spre Stația Spațiala Internaționala.

Moscova a denuntat inchiderea de catre tari europene vecine Serbiei a spatiului lor aerian pentru avionul ministrului de externe rus, care era asteptat luni la Belgrad, informeaza AFP.

Ministerul bulgar de Externe a confirmat vineri ca Rusia a declarat 'persona non grata' un angajat al ambasadei Bulgariei la Moscova, ca represalii la o masura similara luata de Bulgaria in aprilie.

Institute for the Study of War apreciaza ca este posibil ca forțele ucrainene din regiunea Harkov sa avanseze spre granița cu Rusia in urmatoarele zile sau saptamani, scrie The Guardian.