- Norvegianul Henrik Kristoffersen a castigat duminica proba masculina a slalomului de la Levi (Finlanda) din cadrul Cupei Mondiale, bifand astfel cea de-a 16-a victorie a carierei la aceasta disciplina. El a fost cronometrat cu timpul total de 1:48.55 dupa cele doua manse, devansandu-i…

- Mikaela Shiffrin a stabilit un nou record in schiul alpin. Sportiva americana a obținut a 41-a sa victorie de etapa in Cupa Mondiala. Shiffrin a triumfat in proba de slalom desfașurata in localitatea finlandeza Levi.

- ​Alice Robinson (Noua Zeelanda, 17 ani) a câstigat sâmbata slalomul urias de la Soelden (Austria), obtinând prima sa victorie în Cupa Mondiala de schi alpin, în proba inaugurala a sezonului, informeaza AFP, citata de Agerpres.În scurta sa cariera, Robinson a mai…

- Americanca Lindsey Vonn, schioarea cea mai mediatizata din ultimul deceniu si detinatoarea recordului de victorii in Cupa Mondiala feminina de schi alpin, va intra in posesia Premiului Printesa de Asturia pentru Sport, chiar in ziua in care va implini varsta de 35 ani, informeaza agentia EFE. Evenimentul…

- Presedintele Federatiei Romane de Rugby, Alin Petrache, a vorbit, in cadrul unui interviu acordat Agerpres, despre absenta echipei nationale, pentru prima oara in istorie, de la o editie a Cupei Mondiale, afirmand ca suferinta cauzata de excluderea de la competitia din Japonia (20 septembrie-2 noiembrie)…

- Japonia, gazda viitoarei Cupe Mondiale de rugby, a fost surclasata vineri de Africa de Sud, 7-41, in fata propriului public, la Kumagaya, cu doua saptamani inainte de startul competitiei, relateaza AFP. Springboks si-au luat astfel revansa la patru ani dupa umilitoarea infrangere in fata Japoniei la…

- Legendara schioare americana Lindsey Vonn, detinatoarea recordului de victorii in Cupa Mondiala feminina de schi alpin, care si-a incheiat cariera la finele lunii ianuarie, l-a felicitat pentru "incredibila" sa cariera pe austriacul Marcel Hirscher, care si-a anuntat miercuri retragerea, informeaza…