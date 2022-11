Stiri pe aceeasi tema

- “Astazi, 1 noiembrie, incepem sesiunea de depunere a cererilor pentru acord de finantare pentru schema de ajutor de stat aprobata prin HG 959 de catre Ministerul Economiei. Astazi, pentru prima oara dupa 30 de ani reusim sa demaram un proces de finantare a investitiilor in industria prelucratoare, aceasta…

- ”Economia romaneasca are nevoie de sprijin in acest moment poate chiar mai mult decat in anii anteriori, pentru ca aceste crize suprapuse practic au afectat foarte mult capacitatea acestor companii de a absorbi socurile economice. Dar economia romaneasca nu e diferita fata de economia europeana”, a…

- Ghidul Solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de crestere a competitivitatii produselor industriale” este in dezbatere publica. (http://www.economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica) „Este a doua…

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a publicat listele aplicantilor inscrisi, impreuna cu rezultatele verificarii automate efectuata de platforma IMM Recover, pentru Actiunea 4.1.1. din Programul Operational Competitivitate (POC)”, a transmis, vineri seara, MIPE, intr-un comunicat de presa.…

- ” Guvernul a aprobat in sedinta de astazi, 24 august 2022, un Mecanism de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin instituirea schemei de ajutor de minimis in vederea tranzitiei catre economia circulara, proiect initiat de Ministerul Economiei”, anunta ministerul. Scopul acestui mecanism…

- Ministerul Economiei a lansat spre consultare publica Ghidul Solicitantului pentru schema de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucratoare. “Pentru prima data in 30 de ani, Ministerul Economiei dedica o schema de ajutor de stat industriei prelucratoare.…

- “Pentru prima data in 30 de ani, Ministerul Economiei dedica o schema de ajutor de stat industriei prelucratoare. 300 de milioane de euro pot fi accesate de la 1 septembrie 2022, pentru urmatorii doi ani, de firmele care vor indeplini criteriile de eligibilitate publicate astazi pe site-ul ministerului”,…

- Ministerul Economiei a publicat in dezbatere publica ghidul si punctajele pentru proiectele depuse pentru schema de ajutor de stat in valoare de 300 de mil. euro pentru industria prelucratoare, informeaza Ziarul Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…