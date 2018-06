Stiri pe aceeasi tema

- Scheletul unui dinozaur teropod (carnivor) mai putin comun a fost adjudecat luni, la o licitatie din Paris, contra unei sume de peste 2 milioane de euro, potrivit AFP, scrie news.ro.Oasele despre care oamenii de stiinta spun ca ar fi apartinut „probabil unei noi specii” asemanatoare allosaurus…

- Un tablou de Van Gogh, pictat la inceputul carierei sale, a fost vandut la licitatie pentru mai mult de 7 milioane de euro la Paris, o premiera in ultimii 20 de ani, a anuntat luni casa de vanzari Artcurial, citata de AFP, potrivit news.ro."Raccommodeuses de filets dans les dunes" (1882) a…

- Procurorii DIICOT impreuna cu ofiteri de politie din cadrul I.G.P.R. ndash; D.C.C.O. si BCCO Bucuresti, Directia de Ordine Publica, Directia de Investigare a Criminalitatii Economice si specialisti din cadrul Institutul National de Criminalistica au pus in executare 23 de mandate de perchezitii domiciliare,…

- Adrian Mititelu a dat lovitura. In aceasta saptamana, omul de afaceri a vandut un teren in Craiova pentru o suma impresionanta: 22 de milioane de euro. Patronul Universitatii a promis ca va investi toti banii in echipa de fotbal, pe care vrea sa o aduca in elita fotbalului. Dupa atatea decizii…

- Casa de licitatii Christie's a obtinut aproape 81 de milioane de dolari, in urma vanzarii a peste 400 de bijuterii de lux. Cel mai scump a fost un inel de platina cu diamant, achizitionat cu 6 milioane si jumatate de dolari.Piatra pretioasa are nu mai putin de 50 de carete.

- Doua schelete de dinozauri din Jurasic au fost vandute miercuri pentru mai mult de 1,4 milioane de euro fiecare, cu mult peste estimari, la o licitatie din Paris, a anuntat casa de licitatii Druot.

- Scheletul fosilizat al unui tip neidentificat de dinozaur va fi vandut la licitatie la Paris in luna iunie, fiind evaluat la pana 1,8 milioane de euro, sustin organizatorii, citati de Reuters. Cu o lungime de aproape noua metri, scheletul a fost recuperat in proportie de circa 70%, fapt neobisnuit.…