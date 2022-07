Scheletul astronauţilor se recuperează greu în urma unui zbor spaţial (studiu) Vesti proaste pentru viitoarele misiuni martiene: astronautii se recupereaza greu in urma pierderii de masa osoasa suferite in timpul perioadei petrecute in imponderabilitate, chiar si dupa un an de la revenirea pe Pamint, conform unui studiu publicat joi. Atrofia osoasa cauzata de absenta gravitatiei, asemanatoare cu osteoporoza, a fost mult timp studiata la bordul statiilor spatiale. Plutirea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Vesti proaste pentru viitoarele misiuni martiene: astronautii se recupereaza greu in urma pierderii de masa osoasa suferite in timpul perioadei petrecute in imponderabilitate, chiar si dupa un an de la revenirea pe Pamant, conform unui studiu publicat joi, informeaza AFP. Fii la curent cu…

- Astronautii se recupereaza greu in urma pierderii de masa osoasa suferite in timpul perioadei petrecute in imponderabilitate, si chiar si dupa un an de la revenirea pe Pamant aceasta ramane incompleta, conform unui studiu, publicat joi, in jurnalul Scientific Reports. Potrivit cercetarii, cu cat sederea…

- Omicron provoaca mai puține cazuri de long-COVID in randul celor dublu vaccinați decat Delta, arata un nou studiu. Șansele ca adulții complet vaccinați infectați cu Omicron BA.1 sa raporteze ca au avut COVID lung de la 4 pana la 8 saptamani dupa imbolnavire au fost reduse cu 50% fața de persoanele…

- Autoritațile din capitala Ucrainei, Kiev, au indemnat locuitorii sa nu-și foloseasca mașinile, pentru a economisi combustibilul care este necesar armatei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un barbat de 56 de ani a murit vineri dimineața la o firma din localitatea Oarja, județul Argeș. Conform polițiștilor, acesta ar fi fost accidentat de un utilaj manevrat de un barbat de 34 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Efectele pe care pandemia de COVID-19 le-a avut in randul seniorilor din Romania vor fi subiectul unei cercetari sociologice, care va fi coordonata de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, pentru a afla care este starea de sanatate și socio-emoționala a varstnicilor,…

- Simptomele de COVID-19 dureaza mai putin timp la pacientii infectati cu varianta Omicron decat la cei infectati cu varianta precedenta, Delta, cel putin in cazul persoanelor vaccinate impotriva noului coronavirus, au anuntat autorii unui studiu realizat in Marea Britanie si publicat vineri in revista…

- Un studiu realizat pe aproximativ 100.000 de persoane din Regatul Unit a dezvaluit ca exista mai multe moduri distincte de somn, relateaza Noi.md cu referire la stiri.md Mai exact, vorbim despre 16 moduri in care dormim sau moțaim. Acest studiu ar putea permite experților sa diagnosticheze mai bine…