Scene violente într-un centru de plasament, filmate şi postate pe internet O fata de 14 ani este batuta cu pumnii si picioarele de o colega de aceeasi varsta. Ce masuri a luat DGASPC Iasi Un filmulet socant de mai multe minute, in care o tanara dintr-un centru de plasament din Pascani era batuta cu picioarele si trasa cu salbaticie de par a ajuns in cursul serii de marti in spatiul online, pe unul dintre grupurile de discutie destinate locuitorilor din oras. Potrivit imaginilor, vreme de mai multe minute, o tanara a fost trasa de par, batuta cu picioarele, cu pumnii si cu palmele in timp ce alte fete din centru filmau incidentul. Pe inregistrarea video se poate auzi… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

