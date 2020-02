Stiri pe aceeasi tema

- Avionul a ieșit de pe pista din cauza umezelii și s-a rupt. Nicio persoana nu a murit, potrivit ministrului Transportului, potrivit Agerpres .Media turce au comunicat ca exista persoane ranite in urma incidentului, dar ministrul transporturilor turc Cahit Turhan, citat de televiziunea de stat TRT,…

- Un avion de pasageri a derapat si a iesit de pe pista, în momentul aterizarii, pe Aeroportul Sabiha Gökçen din Istanbul, relateaza AFP. Nicio persoana nu a murit, însa mai multe persoane ar fi ranite, potrivit ministrului turc al Transportului. Imagini distribuite de…

- Toate zborurile au fost suspendate temporar marti pe Aeroportul International Sabiha Gokcen din Istanbul dupa ce un avion a derapat si iesit de pe pista din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a informat biroul guvernatorului din Istanbul, citat de DPA potrivit Agerpres Toti cei 164 de pasageri…

- Un incendiu de proporții a mistuit, joi seara, un depozit din București, din zona Fundeni. ISU București Ilfov a intervenit cu 12 autospeciale și zeci de oameni, pentru ca focul se putea extinde spre alte spații de depozitare. Din cauza degajarilor mari de fum, locuitorii Capitalei au fost avertizați…

- Scene socante intr-un poligon din Constanta. Un barbat a incercat sa-si ia viata intr-o clipa de neatentie a instructorului. Dupa ce a tras aproape 50 de cartuse, s-a impuscat. Este in stare grava, iar medicii se tem pentru viata lui.

- O casa din municipiul Arad, in care locuiau 12 persoane, a fost distrusa de un incendiu, in noaptea de joi spre vineri, iar o femeie a suferit arsuri si a fost transportata la spital, in timp ce alte persoane au suferit intoxicatii usoare cu fum. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Un autoturism parcat in curtea unei firme din Paltinoasa a fost distrus in totalitate de flacari. Incendiul a fost provocat astazi, in jurul orei 06.00, de un cablu electric defect. Focul a distrus și documentele personale ale conducatorului auto. Incendiul a fost lichidat de pompierii de la Gura Humorului,…

- Un cuplu tanar a fost lapidat in sudul Indiei miercuri de catre rudele femeii, care se opuneau casatoriei acesteia cu un barbat din alta casta, considerata inferioara, a anuntat joi politia locala, relateaza AFP.Aceste fapte sunt ultimele dintr-o serie de ”crime de onoare” in India, comise…