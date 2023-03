Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu un caine de talie mare care doboara o femeie in varsta, la Nehoiu, au fost publicate pe internet. Se pare ca femeia este bolnava si a provocat in mod repetat cainele, dar in momentul in care este atacata nimeni nu ii sare in ajutor. In imagini se vede cum o femeie in varsta, avand in mana…

- Secvențele video postate pe rețelele de socializare arata o femeie in varsta care se apara cu un baț de un caine de talie mare și este trantita la pamant de animal, dupa ce un barbat a intervenit și i-a luat bațul din mana femeii.Imaginile video de 19 secunde care circula pe Facebook, filmate in orașul…

- Atenție, scene cu puternic impact emoțional.In imagini se observa o femeie care incearca sa loveasca un caine, cu o creanga lunga, fara sa fie foarte clar daca astfel il provoaca sau se apara. In acel moment intervine un barbat care-i smulge femeii bucata de lemn din mana, iar imediat caine o apuca…

- O intamplare produsa in centrul orașului Nehoiu, județul Buzau, putea avea un deznadamant tragic, asemenea cazului din București in care o femeie de 43 de ani a murit sfașiata de maidanezi.

- La data de 11 martie 2023, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata de catre o femeie de 32 de ani, din Blaj, cu privire la faptul ca a fost agresata de soț. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, in dimineața aceleiași zile, pe fondul unui conflict spontan care s-a produs intre…

- Scene șocante pe Aeroportul Otopeni. O femeie cu un copil mic in brațe, care ratase decolarea, a incercat sa prinda avionul din mers, dupa ce a forțat ieșirea de urgența. Ea a fost oprita la timp de personalul aeroportuar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mai multe echipaje de interventie se afla in aceste momente in zona Promenadei Navodari. Este vorba despre o femeie care se afla in apele marii si refuza sa iasa. La fata locului se afla echipaje de pompieri. ...