Doi adolescenți de 14 și 15 ani au fost identificați ca posibilii agresori ai copilului batut cu salbaticie in scara unui bloc din Timișoara, anunța MEDIAFAX.Autoritațile au anunțat ca presupușii agresori au 14 și 15 ani și sunt din Timișoara.

Camerele de supraveghere dintr-un tramvai timisorean au surprins momentele in care o batrana de 80 de ani este lovita naprasnic, apoi jefuita.

Imagini revoltatoare intr-un bloc din Bacau, unde o batrana distruge aparatul dispenser cu dezinfectant montat de primarie in scara blocului. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere montante in bloc, potrivit ziarului local Deșteptarea.

In urma cu cateva zile a aparut informația potrivit careia mașina unui cunoscut avocat din Timișoara a fost incendiata. Autoturismul, parcat in zona Palatului Dicasterial, a fost cuprins de flacari, dar jandarmii din zona au reușit sa-l stinga rapid.

Doua biciclete au fost furate „dintr-un foc" la Timișoara, de Ziua Copilului. Bicicletele erau legate in scara blocului. Campania „Ți s-a furat bicicleta, TION te ajuta sa o gasești!" continua.

Nascut la Timișoara pe 21 septembrie 1979, emigreaza in Spania la doar 20 de ani. Povestea lui e aparent cea a unui roman venit la munca in strainatate...

Un incident halucinant a avut loc la Timișoara, unde o mama și-a trantit copilul de doar doi ani la pamant, in urma unei crize de gelozie .

Romania a intrat sub o atenționare nowcasting de vreme rea, cu intensificari ale vantului, ploi torențiale și descarcari electrice. Se pare ca fenomenele meteo periculoase ocolesc Timișoara dar, la un moment dat, imaginile surprinse de locuitori și postate pe ...