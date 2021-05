Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Dragomir a povestit, plin de patos, cum Gigi Becali a ajutat calugari și calugarițe, in timpul pandemiei de coronavirus. Celebrul Palat al lui Gigi Becali, situat in Aleea Alexandru, s-a transformat in timpul pandemiei de coronavirus. Finanțatorul celor de la FCSB a pus locația la dispoziția…

- O femeie, aflata la volanul unui autoturism, a lovit trei pietoni și trei mașini in timp ce incerca sa iasa dintr-o parcare din orașul Roman. Victimele au ajuns la spital, transmite Mediafax. Accidentul a avut loc sambata in orașul Roman. Polițiștii au stabilit ca o femeie de 60 de ani din…

- Razboiul declarațiilor dintre social – democrați și edilul Sectorului 1, Clotilde Armand, intra intr-o noua faza. De aceasta data iese la declarații deputatul social – democrat Marian Mina. Conform acestuia, 38 de milioane de lei, peste 7,7 milioane de euro, este suma pe care firma condusa de Clotilde…

- Un roman a batut crunt patru politisti italieni. Un tanar roman a reușit sa bata de unul singur patru politisti italieni, dar si un al cincilea barbat care a intervenit in disputa. Incidentul s-a petrecut in gara localitatii italiene Minturno, dupa ce o echipa de politisti italieni a fost trimisa sa…

- Zeci de pacienți de la Spitalul de Ortopedie Foișor, din București, sunt evacuați, vineri seara, pentru ca s-a decis ca unitatea sa devina spital suport COVID. Raed Arafat a dat ordin ca evacuarea sa aiba loc in regim de urgența. Vlad Voiculescu a semnat ordinul transmis de Raed Arafat. Pacienții,…

- Pilotul de raliu, Dan Girtofan, a fost internat la spital cu Covid-19, la aproximativ trei saptamani dupa ce a primit prima doza de vaccin AstraZeneca. Anunțul a fost facut chiar de pilotul de raliu, intr-o postare facuta pe retelele de socializare. Pilotul de raliu a postat o poza de pe patul de spital…

- Un medic roman a afirmat ca a vindecat o mie de persoane infectate cu noul coronavirus in cabinetul ei privat. Flavia Groșan susține ca a tratat aceste cazuri cu un banal antibiotic, in timp ce tratamentele din spitale duc la decesul pacienților. Medic roman cercetat Medicul va fi cercetat de catre…

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, se arata foarte increzator in forta echipei sale si este de parere ca satelitul din Liga a 3-a va invinge in confruntarea de sambata.Becali anunta ca s-a ajuns la acest conflict din cauza lui Florin Talpan, juristul de la CSA Steaua, Becali spune ca omul de la CSA a impartit…