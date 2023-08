Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul estival se apropie de final, iar turiștii aflați pe litoralul romanesc incearca sa profite pe cat de mult pot de balaceala in apa marii. Doar ca, sunt situații in care e arborat steagul roșu, semn ca scaldatul nu e permis. Pare-se ca, deși in ultimele saptamani au fost mai multe situații in…

- Scene șocante au avut loc in noaptea de duminica spre luni, la Botoșani. Un copil de doar doi ani a murit, iar fratele sau cu... The post O femeie și-a aruncat copiii pe geamul unui hotel, la Botoșani. Un copil de doi ani a murit pe loc appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Scene șocante au avut loc in noaptea de duminica spre luni, la Botoșani. Un copil de doar doi ani a murit, iar fratele sau cu... The post O femeie și-a aruncat copiii pe geamul unui hotel din Botoșani. Un copil de doi ani a murit pe loc appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Scene terifiante au avut loc intr-un hotel Botoșani. Din motive inca neelucidate, o mama și-a aruncat copiii de la etaj și a amenințat ca se sinucide. Micuțul in varsta de 2 ani a murit. La fața locului s-au deplasat o echipa de polițiști și un negociator.

- Deși au fost numeroase probleme cauzate de valuri și de curenții puternici, la malul marii, in ultimele zile, sunt inca turiști care par sa ignore pericolul la care se expun intrand in apa cand salvamarii le spun sa nu se aventureze in mare și sa ramana pe nisip. Un incident a avut loc pe plaja […]…

- O femeie in stop cardio respirator a murit in localitatea Baneasa din judetul Constanta, dupa ce a asteptat 3 ore sa ajunga o ambulanta cu medic, sustine senatoarea Evdochia Aelenei.Cu privire la acest eveniment tragic, SAJ Constanta a transmis un punct de vedere:Din punct de vedere al SAJ Constanta,…

- Politistii constanteni au deschis o ancheta dupa ce o femeie de 48 de ani a cazut de la etajul opt al unui hotel din Mamaia si a murit. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat ca politistii din Mamaia au fost sesizati miercuri, in jurul orei 04.00, cu privire la faptul ca o persoana…

- Copiii și nu numai sunt invitați sa descopere frumusețile naturii din Parcul Natural Gradiștea Muncelului Cioclovina. Maine sarbatorim Ziua Copilului cu o surpriza pentru toți exploratorii mici și mari. „Micuții noștri merita sa exploreze și sa se bucure de minunile zonei…