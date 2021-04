Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 44 de persoane si-au pierdut viata intr-o busculada de proportii produsa in cursul noptii, in timpul unui pelerinaj la care participau mii de evrei in nordul Israelului, a anuntat vineri dimineata Ministerul Sanatatii, precizand ca zeci de raniti au fost transportati spre sase spitale, transmit…

- Cel puțin 44 de oameni au murit, potrivit unui bilanț provizoriu, dupa o busculada de proportii in timpul unui pelerinaj la care participau mii de evrei in nordul Israelului. Numeroase alte persoane au fost ranite. Salvatorii au mentionat initial prabusirea unor gradene ca fiind cauza ranirii unor participanti…

- Cel putin 44 de persoane si-au pierdut viata intr-o busculada de proportii produsa in cursul noptii, in timpul unui pelerinaj la care participau mii de evrei in nordul Israelului, a anuntat vineri dimineata Ministerul Sanatatii, precizand ca zeci de raniti au fost transportati spre sase spitale,…

- O busculada de proportii in timpul unui pelerinaj la care participau mii de evrei in nordul Israelului s-a soldat cu "zeci de morti", conform datelor furnizate de serviciile de salvare in noaptea de joi spre vineri, transmite AFP, potrivit Agerpres. Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii…

- Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Rosii - mentionase initial un bilant de cel putin 20 de raniti in stare critica, revenind apoi cu o noua estimare in care informeaza despre "zeci de morti" si zeci de raniti grav.In mijlocul noptii, luminile intermitente ale zecilor de ambulante luminau…

- O adunare religioasa uriașa, de zeci de mii de persoane, din nord-estul Israelului s-a transformat, joi seara, intr-o tragedie. 44 de morți anunța Haaretz, dupa ce oamenii adunați la poalele Muntelui Meron pentru celebrarea Lag B’Omer s-au calcat in picioare. 44 de morți și peste 5 de raniți anunța…

- Zeci de mii de oameni au fost joi seara într-un pelerinaj anual în nordul Israelului pentru cel mai mare eveniment public din țara de la începutul pandemiei Covid-19, potrivit AFP.O țara de 9,2 milioane de oameni care conduce cea mai intensa campanie de vaccinare din lume,…

- Israelul a amânat vineri campania de vaccinare anticoronavirus a peste 120.000 de palestinieni cu permise de munca în teritoriul israelian si în coloniile evreiesti din Cisiordania ocupata, campanie care urma sa înceapa duminica, transmit EFE și Agerpres.Campania "a…