Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 30 ani din judetul Galati a fost arestat preventiv, dupa ce a comis doua talharii soldate cu un mort si un ranit grav, informeaza Parchetul de pe langa Tribunalul Galati. Potrivit procurorului Liliana Istrate de la Parchetul de pe langa Tribunalul Galati, barbatul de 30 de ani a fost arestat…

- Scene demne unui film de groaza au fost surprinse duminica seara, in Oradea, acolo unde o femeie de 40 de ani a fost urmarita și atacata de un individ. Victima a fost injunghiata intr-o parcare, dar și in scara blocului in care aceasta locuia. Anunțul tragediei a fost facut la 112, in jurul orei 18:00,…

- Un barbat de 53 de ani din municipiul Tecuci a ajuns, sambata, la spital cu arsuri si afectiuni respiratorii, in urma unei explozii urmate de incendiu la imobilul in care locuia, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. Potrivit sursei citate, echipajele Sectiei de pompieri…

- Un tanar tunisian de 21 de ani este cel care a ucis ieri trei persoane, dintre care pe una decapitat-o in catedrala Nortre Dame din Nisa. Agresorul și-a atacat victimele, doua femei și paznicul lacașului de cult, la slujba de dimineața. Atacul a avut loc joi, cu putin timp inainte de ora 9 dimineata.…

- Conflictul a pornit dupa ce persoanele respective, toate din judetul Iasi, venisera la casa agresorului pentru a convinge o tanara care locuia cu acesta sa renunte la relatia cu el. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, in noaptea de sambata spre duminica,…

- Un incident infiorator a avut loc astazi la intrarea unui pasaj subteran din capitala. Un barbat a alunecat și a cazut din cauza treptelor haotice și defecte dintr-un pasaj subteran din sectorul Botanica.