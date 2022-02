Scene de Evul Mediu: bărbat linșat din motive religioase. Era acuzat de blasfemie Un barbat a fost linsat intr-o localitate din centrul Pakistanului de zewci de oameni care il acuzau ca a ars pagini din Coran. Mai multe persoane au fost arestate, au anuntat autoritatile locale, potrivit Reuters, anunța news.ro. Premierul Imran Khan a cerut sa se ia masuri impotriva multumii si a politistilor care nu au intervenit, ci au stat si au privit. Un purtator de cuvant al guvernului a precizat ca 60 de oameni suspectati in implicare in linsaj au fost arestati. Alti suspecti urmeaza sa fie identificati din imaginile filmate de satenii din localitatea Tulamba. Multimea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc, sambata, in districtul Khanewal din provincia Punjab, Pakistan, unde circa 300 de oameni au ucis cu pietre un barbat bolnav mintal si i-au spanzurat trupul de un copac sambata seara, relateaza DPA, citata de Agerpres.Victima care parea sa aiba probleme psihice a fost acuzata de…

- Un barbat a fost linsat intr-o localitate din centrul Pakistanului de zewci de oameni care il acuzau ca a ars pagini din Coran. Mai multe persoane au fost arestate, au anuntat autoritatile locale, potrivit Reuters.

- O multime furioasa a ucis cu pietre un barbat bolnav mintal acuzat de blasfemie in sudul Pakistanului, intr-un caz care aduce din nou in atentie grupurile extremiste de justitiari musulmani din aceasta tara.

