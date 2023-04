Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la sfarșit de contract cu PSG, Lionel Messi, 35 de ani, nu iși va mai prelungi contractul cu gruparea din capitala Franței, urmand a reveni, aproape sigur, la FC Barcelona, informeaza Gazeta Sporturilor . Președintele clubului catalan, Joan Laporta, a anunțat ca starul argentinian se va intoarce…

- Robert Lewandowski (34 de ani), atacantul Barcelonei, il așteapta pe Lionel Messi (35) pe Camp Nou. Contractul lui Messi cu PSG expira in vara și sunt șanse infime ca ramana in Franța și din sezonul viitor. ...

- Aflat in ultimele luni de contract cu Paris Saint Germain, Lionel Messi este așteptat sa revina la FC Barcelona dupa o pauza de 2 ani. Robert Lewandowski este entuziasmat de posibilitatea ca Leo sa se intoarca pe Camp Nou și i-a transmis argentinianului un mesaj.

- Șefii Barcelonei discuta cu sponsorii blaugrana pentru a-i face lui Lionel Messi (35 de ani) cea mai buna oferta, incercand sa respecte in același timp și fair-play-ul financiar in Spania și in Europa. Leo Messi, inapoi in Catalunya, din nou in tricoul Barcelonei, pe care l-a imbracat 17 ani, intre…

- Sergi Roberto (31 de ani), unul dintre capitanii de la FC Barcelona, a declarat ca il așteapta pe Leo Messi inapoi pe Camp Nou. Roberto, folosit mijlocaș impotriva lui Real Madrid, a marcat și a contribuit la victoria Barcelonei cu marea rivala, 2-1. Dupa meci, el a fost declarat ca jucatorii liderului…

- Bayern a invins-o pe PSG, scor 2-0, in returul „optimilor” Champions League, 3-0 la general. La finalul partidei, Thomas Muller (33 de ani), liderul bavarezilor, s-a laudat cu palmaresul contra lui Leo Messi (35). Muller a ținut sa-l aduca in discuție și pe Cristiano Ronaldo, despre care spune ca i-a…

- Calendarul inscrierii in invațamantul primar 2023-2024, aprobat de ministrul Educației, a fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- La doua zile dupa ce a adus victoria lui PSG in ultimul minut al „thriller-ului” cu Lille, 4-3 in favoarea parizienilor, Lionel Messi a dat o fuga pana la Barcelona, unde s-a intalnit cu doi dintre foștii sai coechiperi de pe Camp Nou. Cotidianul Diario Sport a publicat marți o fotografie in care Leo…