Stiri pe aceeasi tema

- Jurgen Klopp, 52 de ani, managerul lui Liverpool, vrea sa trimita „copiii” la rejucarea cu Shrewsbury, din FA Cup, o echipa condusa de antrenorul echipei U23. Dar Jamie Carragher și Rio Ferdinand ii transmit: „Poate odihni jucatorii, dar el trebuie sa fie pe banca!". Jurgen Klopp nu se atinge de vacanța…

- Liverpool s-a impus joi seara cu 2-1 (1-0) in deplasare, la Wolverhampton, in ultimul meci al etapei a 24-a din Premier League. Pe Molineux Stadium, ''cormoranii'' au deschis scorul prin Jordan Henderson, in minutul 8, insa gazdele au egalat dupa pauza prin Raul Jimenez (51). Brazilianul…

- Liverpool zboara spre primul titlu in Anglia dupa 30 de ani și evoluțiile jucatorilor aduc bunatați și in FIFA Ultimate Team. Cel puțin 2 jucatori de la Liverpool au șanse mari sa prinda echipa in aceasta saptamana. Portarul Alisson a avut o evoluție sigura in derbi-ul cu Manchester United și și-a…

- Pep Guardiola, antrenorul echipei Manchester City, este resemnat în ceea ce privește șansele formației sale la titlu în Premier League, noul obiectiv fiind clasarea pe unul dintre primele patru locuri, pentru a obține calificarea în grupele Ligii Campionilor, informeaza Mediafax.Manchester…

- Casa de pariuri Betano a validat toate pariurile plasate pe triumful lui Liverpool in sezonul 2019/2020 din Premier League. Liverpool are un sezon perfect in Anglia. Formația lui Jurgen Klopp e neinvinsa in primele 19 etape. A strans 55 de puncte, are un avans de 13 puncte fața de Leicester și 14 fața…

- Antrenorul formatiei Liverpool Jurgen Klopp nu indrazneste sa se gandeasca la titlul in Premier League, desi formatia lui are un avans de 13 puncte in fruntea clasamentului potrivit news.ro"Este doar un meci impotriva unei foarte bune echipe. Nu decide ceea ce credeti voi inainte de a fi decis.…

- Liverpool a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 4-0 (1-0), formatia Leicester, in etapa a XIX-a a Premier League, ultima a turului.Firmino '31 si '74, Milner '71 (p) si Alexander-Arnold '78 au marcat golurile unei victorii care aduce formatia din Liverpool aproape de titlu inca de la jumatatea…

- Liverpool continua parcursul impresionant din Premier League, „cormoranii” invingand-o azi pe Watford, scor 2-0, in etapa #17 din Premier League. Formația lui Jurgen Klopp, antrenorul care tocmai ce și-a prelungit contractul pana in 2024, n-a intampinat probleme impotriva codașei din Anglia. Mohamed…