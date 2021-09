The Artist Awards, cel mai mare show dedicat industriei muzicale din Romania, revine la Craiova. Evenimentul organizat de Opera Romana Craiova in parteneriat cu Big Events va avea loc pe 18 si 19 septembrie, in Piata „Mihai Viteazu“, incepand cu ora 19.00. Spectacolul va incheia cea de-a XVII-a editie a Festivalului International „Elena Teodorini“, care a inceput in data de 14 august. INNA, Carla’s Dreams, Irina Rimes, Minelli, Smiley, 3SudEst sau The Motans sunt doar cateva dintre numele care vor urca pe scena The Artist Awards 2021 si vor sustine show-uri memorabile, dupa cum precizeaza organizatorii.…