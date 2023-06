Stiri pe aceeasi tema

- SARBATOARE… Astazi, in municipiul Huși a avut loc Festivalul Iei, eveniment aflat la a V-a ediție! Hușenii au ieșit in numar mare in centrul orașului, pentru a admira dansatorii din tot județul, reuniți in „orașul dintre vii” cu prilejul acestei sarbatori. Organizatorii sunt Primaria și Consiliul Local…

- DEZIDERAT… Primaria are in plan sa construiasca noi locuințe ANL in municipiul Huși, a și obținut finanțare prin PNRR in acest sens, numai ca prețul anunțat de executiv ca fiind cel luat in calcul este unul mai mult decat piperat. Primarul Ioan Ciupilan a susținut in plenul CL ca un metru patrat construit…

- VIOLENȚA… Un tanar din Vaslui a fost reținut de polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale, dupa ce l-a rupt in bataie pe un amic de-al sau. Acesta nu s-a oprit pana nu l-a umplut de sange. Potrivit polițiștilor, tanarul a avut la el și un obiect contondent cu care și-a lovit victima in zona…

- SARBATOARE… Un simpozion științific, un turneu de șah, dar și un spectacol cu artiști indragiți vor fi reperele celor doua zile de sarbatoare pe care Primaria comunei Dranceni le pregatește cu prilejul hramului satului Rașești. In mod tradițional, Ziua Satului Rașești este pe 21 mai, de Ziua Sfinților…

- RASPUNS… Primarul comunei Perieni, Alexandru Iacob, a reactionat in urma scandalului provocat de terenurile concesionate in urma cu 25 de ani, celor aproximativ 50 de familii. Edilul spune ca nicio persoana nu va fi obligata sa cumpere terenurile primite in concesiune, iar toata agitatia din jurul acestui…

- Scene incredibile, ieri, in Iași, o femeie arunca cu cuțite chiar in centrul orașului. Femeia in varsta de aproximativ 70 de ani, probabil nemulțumita, arunca cu diverse obiecte de la balcon. Acum se pare ca a trecut la alt nivel, a aruncat cu cuțite asupra trecatorilor Angajații unui local de la parterul…

- CONTROVERSE… O vasluianca din Malușteni s-a dus val-vartej la televizor, ca sa acuze public Primaria locala și DGASPC Vaslui de faptul ca i-au luat cei 4 copii, fara motiv și fara semnatura. Numai ca in momentul in care era cat pe ce sa ii planga telespectatorii de mila acestei mame „nedreptațite” de…

- POCINOG… Imaginile surprinse astazi pe o strada locala, aflata nu chiar departe de centrul targului, arata ca procesul de asfaltare din municipiul Huși mai are destul pana sa fie la nivelul de civilizație, dorit de toți contribuabilii. Lasata fara vreo modernizare de ani de zile, strada Doctor Cherimbach…