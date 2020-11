Stiri pe aceeasi tema

- Vremurile de azi au schimbat modul de a trai. Noi obiceiuri, noi nevoi și cerințe fac ca viața acasa de fie pentru mulți destul de greu de gestionat. In multe familii din Romania, unde copii fac școala online, iar parinții lucreaza și ei de acasa, se da o lupta teribila pe spațiu și intimitate. Daca…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca un deficit de 9,1% pentru anul 2020 inseamna ca acesta a crescut ”doar un pic”. De asemenea, Klaus Iohannis a preluat explicațiile lui Florin Cițu și susține ca revenirea in ”V” a economiei este o certitudine. ”Revenirea in V este o realitate, este demonstrata…

- Artistii Filarmonicii Brasov va invita, joi, 29 octombrie 2020, de la ora 19.00, la un concert virtual. Online, pe pagina de facebook a institutiei. Asta pentru ca municipiul Brașov a depasit incidenta de 3 la mia de locuitori, iar una dintre prevederi, in acest caz, este inchiderea…

- Metallica este una dintre cele mai mari formatii rock din lume, care a sustinut turnee in fiecare an din 1982, dar in 2020, din cauza pandemiei, a trebuit sa-si revizuiasca strategia pentru a ajunge la public si a pregatit mai multe show-uri cu plata online, scrie Variety.Formatia va canta…

- S-a adaptat in doar trei zile, la momentul instaurarii starii de urgenta, si le-a fost alaturi copiilor online, scenariu la care, cel mai probabil, se va ajunge din nou. Iata cum este sa fii elevul unui dascal inspirat.

- Filarmonica "George Enescu" ofera publicului posibilitatea de a urmari repetitia generala de miercuri, 7 octombrie 2020, de la ora 10.00, condusa de dirijorul englez Stefan Asbury, in compania orchestrei. In calitate de solist, va aparea violoncelistul de talie internationala Andrei Ionita. Orchestra…

- Doar pe 17 septembrie, a.c., Victoriabank desfașoara o super promoție pentru IMM-uri. Toți cei care dețin o afacere sunt invitați sa aplice online la Pachetul Nelimitat și sa profite de mega oferta ce presupune 6 luni de Pachet Nelimitat absolut gratuit. Cererile pot fi depuse online, doar pe 17.09.2020,…

- Ministrul educației, Monica Anisie, a declarat, marți seara, la Digi24, ca in cazul in care o școala adopta sistemul hibrid - invațamant clasic in combinație cu școala online - copiii care stau acasa vor urmari live, pe platforme, orele pe care colegii lor le desfașoara cu profesorul la clasa. „Transmisia…