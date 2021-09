Stiri pe aceeasi tema

- Israelul doreste sa isi vaccineze elevii impotriva noului coronavirus in timpul orelor de curs odata cu inceperea noului an scolar, preconizata pentru 1 septembrie. Vaccinarea se va face cu acordul parintilor, au anuntat luni autoritatile guvernamentale. Israelul a vaccinat copii cu varste de peste…

- Pentru a marca Saptamana Mondiala a Alaptarii, OMS indeamna femeile care alapteaza sa se vaccineze impotriva COVID-19. Alaptarea este una dintre cele mai eficiente modalitati de asigurare a sanatatii, furnizarii anticorpilor si protectiei impotriva COVID-19 a copilului, iar vaccinarea mamei care alapteaza…

- COMUNICAT DE PRESANR. 85 din 05 august 2021 Vremea, la extreme Vom avea canicula pe timpul zilei,dar si vijelii pana maine dimineata Joi, 05 august, incepand cu ora 12:00 pana pe 06 august la ora 06:00, judetul Prahova se afla sub cod portocaliu de vijelii puternice si grindina de medii si mari dimensiuni,…

- De joi pana vineri dimineața, vremea va fi caniculara, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala va depași pragul critic de 80 de unitați.Cerul va fi variabil, cu dezvoltari noroase convective mai ales in orele serii, cand vor fi posibile vijelii puternice, cu rafale de peste 70...80…

- Sute de persoane ostile restrictiilor decise pentru combaterea COVID-19 au sfidat duminica interdictia de a demonstra si s-au adunat ilegal pe strazile din Berlin, provocand ciocniri cu politia, relateaza AFP.

- Data de 2 august a devenit zi naționala de comemorare a Holocaustului impotriva romilor – Samudaripen, in 2020. Potrivit legii promulgate anul trecut, „termenul Samudaripen, provine din limba romani si are intelesul de „ucidere in masa”. Tot astazi, Europa marcheaza Ziua europeana de comemorare a victimelor…

- Un jurnalist olandez specializat în probleme de criminalistica si care fusese tinta unor amenintari cu moartea a fost grav ranit cu focuri de arma marti seara la Amsterdam, atac calificat drept "socant si de neconceput" de premierul Tarilor de Jos, informeaza miercuri AFP și Agerpres."Atacul…

- Noi reguli impotriva raspindirii epidemiei de coronavirus se aplica incepind de luni pentru calatoriile cu feribotul in Grecia, astfel persoanele care circula cu acest mijloc de transport vor trebui sa prezinte cel putin un test rapid antigen cu rezultat negativ, efectuat cu cel mult 48 de ore inainte…