Scapă de ciocurile la călcâie pentru totdeauna: Folosește această metodă naturală Pintenii calcaneeni sau ciocul de calcaie reprezinta o excrescenta osoasa provocata de calcifierea tendonului calcaiului. Aceasta afectiune este de obicei insotita de dureri si inflamatie. Sunt cateva cauze care provoaca aparitia acestei afectiuni: Pintenii calcaneeni pot sa fie tratati cu usurinta, iar mai jos va este prezentat un remediu simplu pentru tratarea acestei afectiuni. Aveti nevoie de: 1 lingurita de bicarbonat de sodiu, 2 lingurite de otet de mere, 50 de ml de ulei de cocos Pielea calcaiului se inmoaie cu ajutorul uleiului de cocos, durerea fiind redusa. Depozitele de calcar sunt… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

