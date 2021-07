Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator de la Vaticanu a dispus sambata ca 10 persoane, inclusiv un cardinal italian, sa fie judecați pentru presupuse infracțiuni financiare, inclusiv delapidare, spalare de bani, frauda, extorcare și...

- Șase membri ai unei grupari, printre care și un angajat al Ministerului de Interne, au fost reținuți pentru trafic de arme, in timp ce erau urmariți pentru comercializarea dispozitivelor de deschidere a mașinilor de lux, anunța Serviciul de Informații și Securitate.

- Dupa efectuarea recunoașterii și asigurarea accesului in apartamentul incendiat, a fost descoperita o persoana decedata carbonizata. In sprijinul forțelor din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Timișoara, a fost trimisa in sprijin și o autospeciala de stingere cu 4 subofițeri din cadrul Detașamentului…

- Consiliul Superior al Magistraturii și Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ar fi ajuns la un acord privind numirea unui nou președinte al Curții de Apel Chișinau care sa-l inlocuiasca pe Vladislav Clima in schimbul aprobarii unui nou judecator al Curții Constituționale loial șefului statului.…

- Decizia Comisiei Europene din decembrie 2006 de instituire a Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), prin care sunt monitorizate progresele inregistrate in domeniul Justitiei, are "caracter obligatoriu in toate elementele sale" pentru Romania, care trebuie sa tina seama in mod corespunzator de…

- Cel puțin 12 persoane au fost ucise intr-o explozie in interiorul unei moschei din capitala afgana Kabul in timpul rugaciunilor de vineri. Ferdous Faramarz, purtatorul de cuvant al poliției din Kabul, a declarat ca Imamul moscheii se numara printre cei 12 morți și cel puțin alte 15 persoane au fost…

- Patru persoane, inclusiv doi politisti, au fost ucise in Statele Unite de catre un suspect baricadat intr-o casa timp de 13 ore, a anuntat biriol serifului din comitatul Watauga, in North Carolina, relateaza AFP, potrivit news.ro Doi agenti au fost trmisi miercuri la un domiciliu, in apropiere…

- Un nou incident armat a avut loc, marti, la Paris, fiind ranite prin impuscare doua persoane, o fata in varsta de zece ani si tatal acesteia, anunta autoritatile franceze, conform publicatiilor Le Figaro ...