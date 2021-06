Stiri pe aceeasi tema

- Cluburile Real Madrid, FC Barcelona si Juventus Torino au fost admise in viitoarea editie a Ligii Campionilor la fotbal, in ciuda implicarii lor in controversatul proiect al Super Ligii europene, care a generat furia UEFA, informeaza Reuters. Scrisori de admitere au fost trimise tuturor participantelor…

- UEFA a anuntat, marti, ca a suspendat procedurile disciplinare impotriva FC Barcelona, Juventus Torino si Real Madrid cu privire la Superliga Europeana, noteaza news.ro. “Ca urmare a deschiderii procedurilor disciplinare impotriva FC Barcelona, Juventus FC si Real Madrid CF pentru potentiala…

- UEFA a anuntat, marti, ca a suspendat procedurile disciplinare împotriva celor trei cluburi fondatoare ale Superligii Europene care nu au renunțat înca la proiect: Juventus Torino, FC Barcelona si Real Madrid."Ca urmare a deschiderii procedurilor disciplinare împotriva FC…

- Comisia de apel a UEFA a decis miercuri sa suspende "pana la noi ordine" procedura deschisa impotriva lui Real Madrid, FC Barcelona si Juventus Torino, cele trei cluburi care nu au renuntat la efemerul proiect al unei Super Ligi europene private, potrivit agerpres.ro. Cele șase cluburi engleze…

- Sami Khedira, mijlocasul echipei Hertha Berlin, campion mondial in 2014 cu nationala Germaniei, a anuntat miercuri ca va agata ghetele in cui la finalul acestui sezon, la varsta de 34 de ani, transmite France Football. Campion al Germaniei cu Stuttgart (2007), al Spaniei cu Real Madrid (2012) si al…

- "UEFA nu poate ramane pasiva" in fata proiectului Super Ligii, a declarat marti presedintele Ligii spaniole de fotbal (LaLiga), Javier Tebas, evitand sa se pronunte in legatura cu eventuale sanctiuni impotriva cluburilor Real Madrid, Juventus Torino si FC Barcelona, transmite AFP. Pe 18 aprilie, 12…

- "UEFA nu poate ramane pasiva" in fata proiectului Super Ligii, a declarat marti presedintele Ligii spaniole de fotbal (LaLiga), Javier Tebas, evitand sa se pronunte in legatura cu eventuale sanctiuni impotriva cluburilor Real Madrid, Juventus Torino si FC Barcelona, transmite AFP, citat de agerpres.…

- Presedintele Federatiei Italiene de Fotbal (FIGC), Gabriele Gravina, a avertizat clubul Juventus Torino ca va fi exclus din Serie A în sezonul viitor daca nu se va retrage din Superliga europeana."Atunci când cluburile accepta sa faca parte din Liga italiana, ele accepta principiile…