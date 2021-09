Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, Australia si Marea Britanie au anuntat miercuri un parteneriat strategic pentru a contracara China, parteneriat ce prevede furnizarea de submarine americane cu propulsie nucleara Canberrei. Franta pierde 56 miliarde euro – un megacontract semnat in 2016 pentru furnizarea a 12 submarine…

- Noul ministru de externe britanic Liz Truss - marea castigatoare a recentei remanieri a guvernului de la Londra - a pledat in favoarea controversatului pact de securitate incheiat de Marea Britanie cu SUA si Australia, intr-un articol publicat in The Sunday Telegraph, citat de dpa. Statele…

- Noul ministru de externe britanic Liz Truss - marea castigatoare a recentei remanieri a guvernului de la Londra - a pledat in favoarea controversatului pact de securitate incheiat de Marea Britanie cu SUA si Australia, intr-un articol publicat in The Sunday Telegraph, citat de dpa. Statele Unite,…

- Seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, a vorbit sambata despre criza grava provocata de „torpilarea” unui urias contract de submarine franceze pentru Canberra, denuntand o “minciuna, o duplicitate, o pierdere majora a increderii” si “un dispret” din partea aliatilor Frantei. Potrivit AFP, intrebat…

- Scandal diplomatic la nivel inalt. Franta isi recheama ambasadorii din Statele Unite si Australia pentru consultari. Decizia a fost luata in semn de protest dupa ce Australia a anulat un contract de 40 de miliarde de euro pentru achizitia unor submarine de conceptie franceza. Anularea contractului vine…

- Diferendul aparut intre Franta, SUA si Australia in legatura cu megacontractul pentru submarine franceze nu ar trebui sa aiba impact asupra cooperarii militare in cadrul NATO, a declarat sambata amiralul Rob Bauer, presedintele Comitetului militar al Aliantei, transmite AFP. Statele Unite,…

- Australia a comis o "imensa" eroare diplomatica, a declarat ambasadorul francez rechemat la Paris sâmbata, dupa ce Canberra a renunțat la un acord de miliarde de dolari pentru submarinele franceze în favoarea unui acord alternativ cu Statele Unite și Marea Britanie. „Cred…

- Echipa țarii noastre, alaturi de alte 207 echipe ale statelor participante, a defilat in cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de vara Tokyo 2020. Delegația Romaniei a luat stratul de ieri, cu un succes al echipei de fotbal masculin in infruntarea cu Honduras, o victorie cu 1-0. Romania…