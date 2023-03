Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al companiei Romarm a decis demiterea din functie a lui Gabriel Tutu, directorul general al companiei, incepand cu data de 14 martie 2023. Ministrul Economiei Florin Spataru a precizat ca Tutu se afla in concediu de odihna in prezent si primeste inca salariu pe aceasta perioada.…

- Inflatia din zona euro a incetinit mai putin decat se anticipa, in timp ce presiunile subiacente ale preturilor au crescut la un nou record, intarind asteptarile conform carora Banca Centrala Europeana va trebui sa impinga costurile indatorarii din ce in ce mai mult, titreaza Bloomberg.Impulsionata…

- Gabriel Țuțu inca se afla la conducerea Romarm. Acesta a intrat in concediu de odihna de la inceputul scandalului din luna ianuarie, anunța ministrul Economiei."Am solicitat Parchetului General clarificari privind statutul juridic. Am primit aceste clarificari. Dansul nu s-a intors in activitate, este…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a declarat marti, 28 februarie, intr-o conferinta de presa, ca activitatea Romarm continua cu o directoare interimara, iar Gabriel Țuțu, aflat sub control judiciar in dosarul maștilor neconforme, „este in continuare in concediu”. „Activitatea Romarm continua. Am…

- ”Activitatea Romarm continua. Am solicitat Parchetului General clarificari privind statutul juridic, am primit aceste clarificari. Compania Romarm functioneaza cu o conducere interimara. Doamna director economic are mandat sa reprezinte societatea. Consiliul de Administratie a luat act de raspunsul…

- Ministerul Economiei a solicitat companiei Romarm sa trimita o scrisoare catre instante pentru a clarifica situatia juridica a directorului general, Gabriel Tutu, a afirmat luni ministrul Economiei, Florin Spataru, in contextul in care seful Romarm este cercetat de DNA in dosarul mastilor. „Am solicitat…

- Ministerul Economiei nu știe daca sa-l dea afara sau nu pe Gabriel Țuțu, de la Romarm, deși acesta este judecat pentru ca a vandut maști neconforme catre Ministerul Apararii. Ministerul Economiei a solicitat companiei Romarm sa trimita o scrisoare catre instante pentru a clarifica situatia juridica…

- Instituția condusa de Florin Spataru a solicitat companiei Romarm sa trimita o scrisoare catre instante pentru a clarifica situatia juridica a directorului general, Gabriel Tutu, in contextul in care seful Romarm este cercetat de DNA in dosarul mastilor neconforme.„Am solicitat companiei Romarm sa trimita…