Scandalul Pegasus: Franța deschide o anchetă privind spionarea jurnaliștilor Parchetul din Paris a anunțat marți deschiderea unei anchete pentru a face lumina asupra utilizarii programului spion israelian Pegasus pentru a spiona jurnaliștii francezi. Un anunț care urmeaza plangerii depuse cu o zi inainte de media de investigații Mediapart și doi dintre jurnaliștii sai. Activiștii pentru drepturile omului, jurnaliști și opozanți din intreaga lume au […] The post Scandalul Pegasus: Franța deschide o ancheta privind spionarea jurnaliștilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul din Paris a anuntat marti ca a deschis pe 30 iunie o ancheta referitoare la un val de mesaje rasiste pe Twitter adresate unor fotbalisti ai echipei nationale dupa ce aceasta a fost eliminata de la EURO 2020, transmite AFP. Ancheta a fost deschisa mai ales pentru "insulte cu caracter…

- Cel putin 200 de basarabeni sunt victime ale unei retele internationale de trafic de persoane, destructurate recent de autoritatile din Republica Moldova, Romania si Franta. Oamenii erau exploatati pe santierele din Hexagon.

- Infirmierul de noapte al lui Diego Maradona, primul membru al echipei sale medicale care s-a prezentat luni la Parchetul argentinian, a negat ca si-a abandonat pacientul intr-o agonie lenta, sustinand ca i s-a „ordonat sa nu-l trezeasca”.

- Șase membri ai Consiliului de Securitate al ONU - Estonia, Franța, Irlanda, Norvegia, Marea Britanie și Statele Unite - au condamnat miercuri deturnarea de catre Belarus a avionului civil in care se afla jurnalistul Roman Protasevici, spunand ca este „un atac flagrant impotriva siguranței aviației civile…

- O femeie din comuna argeseana Mihaesti si fiul ei, in varsta de 15 ani, au fost omorati, duminica, de un barbat care ar fi fost concubinul acesteia si care, ulterior, a incercat sa se sinucida. Potrivit unor surse judiciare, dubla agresiune a fost comisa in zona bisericii din satul Draghici, atacatorul…

- O ancheta pentru ''rapire in banda organizata'' si ''in legatura cu o actiune terorista'' a fost deschisa dupa rapirea in Mali a jurnalistului francez Olivier Dubois, a anuntat Parchetul national antiterorism (Pnat), confirmand informatii publicate de ziarul Le Monde, relateaza miercuri AFP.…

- Parchetul antiterorist francez a anuntat vineri seara ca va lansa o ancheta privind asasinarea unei politiste de catre un barbat tunisian, incident produs vineri la Rambouillet, oras situat la aproximativ 60 de kilometri sud-vest de Paris, transmit AFP si Reuters. Parchetul antitero a deschis ''o…