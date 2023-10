Stiri pe aceeasi tema

- Nicolo Fagioli (22 de ani), mijlocașul lui Juventus, a intrat in atenția Procuraturii dupa ce a fost prins ca folosea platforme ilegale pentru a miza pe diverse evenimente sportive. Italianul ar putea fi suspendat pe o perioada de pana la trei ani! Scandalurile se țin lanț la Juventus. Exclusa din Europa,…

- Ipoteza interesanta in scandalul Schengen: criza migranților ar putea da un mare avantaj RomanieiEurodeputatul roman Victor Negrescu (S&D) considera ca reuniunea de joi a Consiliului Afaceri Interne al UE, ce are drept punct central pe agenda pactul privind migratia si azilul, nu va duce la forma…

- Mihai Popa (22 de ani), goalkeeper-ul transferat vara aceasta de la Voluntari la Torino, a suferit o accidentare urata la antrenamentele formației din Serie A. Conform primelor informații oferite de „tauri”, romanul a fost diagnosticat cu o fracutra a peretului orbital. Momentul s-a petrecut la o ședința…

- Un tren a calcat și a ucis, la scurt timp dupa miezul nopții, cinci muncitori din zona Torino (Italia) care lucrau pe șine. Alte doua persoane au fost ranite, relateaza ANSA.Accidentul a avut loc la scurt timp dupa miezul nopții, in apropierea garii Brandizzo. Trenul se deplasa cu 160 de kilometri…

- Marco Di Bello și Francesco Fourneau au greșit grav și au influențat rezultatul meciului Juventus - Bologna, de la Torino. Nu au acordat un penalty evident oaspeților. In loc de un posibil 0-2 și inferioritate numerica, Juventus a egalat și a scos un punct (1-1). Scandalul de arbitraj de la Juventus…

- Astazi incepe faza play-off-ului Cupei Romaniei, ultima runda inainte ca echipele sa fie imparțite in grupe. Cinci meciuri sunt programate astazi, duelul Metaloglobus - Dinamo fiind capul de afiș. Important:Meciurile din play-off vor avea loc in manșa unica, in decurs de 3 zile: 5 partide astazi, 7…

- Universitatea Craiova nu a facut multe transferuri in aceasta vara, dar și ce a adus a fost de mare calitate. Dupa repatrierea lui Alex Mitrița, Știința l-a cooptat și pe Jasmin Kurtic, un fotbalist de certa valoare, cu un CV impresionant. „OFICIAL | Bine ai venit, Jasmin Kurtic! Știința a adus in Cetatea…

- Romelu Lukaku (30 de ani), atacantul lui Chelsea, e dorit de Inter Milano și de Juventus. Dupa ce Romelu a jucat sub forma de imprumut la Inter in sezonul trecut, nerazzurrii au inceput a negocieze cu Chelsea pentru un transfer definitiv al belgianului. Doar ca pe fir a intrat și Juventus, iar Lukaku…