Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Vergil Chitac a spus saptamana trecuta ca va propune ca parcarea sa fie gratuita in timpul noptii in intervalul orar 22.00 08.00 Consilierii locali USR au transmis ca vor depune un amendament la acest proiect de hotarare pentru suspendarea totala a platii taxei de parcare pentru locurile din…

- Consilierii constanteni USR vor depune un amendament in acest sens in cadrul sedintei extraordinare care va avea loc saptamana viitoarePrimarul municipiului Constanta, Vergil Chitac a anunta ca va propune parcare gratuita, in intervalul 22.00 8.00 in municipiul Constanta si statiunea Mamaia saptamana…

- Primarul municipiului Constanta a vorbit vineri, 15 iulie, despre situatia turismului de pe litoral, in special despre cauzele care au dus la scaderea vizitatorilor in statiunea Mamaia. Vergil Chitac, primarul Constantei, spune ca ne aflam in fata unei campanii indreptate impotriva litoralului romanesc,…

- USR Constanta lanseaza din nou acuzatii catre edilul Vergil Chitac De aceasta data, USR istii amintesc ca "de trei saptamani, primarul tine blocat noul regulament modificat al parcarilor din Constanta, in care consilierii USR si PNL au convenit tarife mai mici si gratuitate pe timp de noapte in tot…

- Este vorba de modificari in firma Dirty Organics SRL Chimisliu Bogdan Stefanel si Dinescu Oana Bianca, in calitate de asociati ai S.C. Dirty Organics S.R.L., cu sediul social in loc. Ovidiu, orasul Ovidiu, Str. Tulcei nr. 32, au decis sa efectueze modificari in firma. Decizia noua a fost publicata in…

- Modificarile din noul regulament al parcarilor, propuse de USR Constanta si convenite alaturi de consilierii PNL, prevad reducerea tarifelor, gratuitate pe timp de noapte in tot municipiul si reducerea tarifelor din Mamaia prin clasificarea unei importante parti din statiune in zona 2. Catalin Iacob,…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, a fost invitat la "ZIUA n amiaza mare".Edilul spune ca parcarile in statiunea Mamaia ar trebui sa fie asigurate de hotelieri, iar el le a oferit acestora varianta unui abonament. Eu sunt primarul turistilor sau primarul constantenilor De turist trebuie…

- Primarul Constantei, Vergil Chitac, a explicat, vineri, in cadrul Consiliului National al PNL motivele pentru care candideaza la functia de vicepresedinte al partidului.Nu am sovait niciodata in fata angajamentelor si a responsabilitatilor si, de asemenea, am un angajament plenar, asumat deciziei directe…