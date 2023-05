Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat, in contextul unei anchete care a scos la iveala faptul ca mai multi legumicultori ar fi pus pus in vanzare legume stropite cu substante toxice avand o concentratie de pana la de opt ori mai mare decat limita admisa, ca cei care procedeaza astfel nu vor…

- Agricultorii care vand legume stropite cu substanțe toxice vor pierde subvențiile, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea. Mulți legumicultori au vandut legume stropite cu substanțe interzise. Cei care procedeaza astfel nu vor mai beneficia de subventiile oferite prin Ministerul Agriculturii…

- Producatorii de legume in spații protejate, care beneficiaza de subvenții, vor fi controlați la sange, amenința ministrul Agriculturii Petre Daea, pentru a se evita situațiile in care pe piața ajung produse neconforme, din cauza continutului ridicat de substante chimice. Recent, au fost descoperiți…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat, in contextul unei anchete care a scos la iveala faptul ca mai multi legumicultori ar fi pus pus in vanzare legume stropite cu substante toxice avand o concentratie de pana la de opt ori mai mare decat limita admisa, ca cei care procedeaza astfel nu vor…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca agricultorii care folosesc substanțe toxice pentru tratarea legumelor vor ramane fara subvenții, in viitor, dupa ce o ancheta din Buzau a scos la iveala faptul ca mai multi legumicultori ar fi pus pus in vanzare legume stropite cu substante toxice.

- Potrivit oficialului, autoritatile ii vor monitoriza pe cei care beneficiaza de sustinere financiara prin programe nationale pentru cultivarea legumelor in sere si solarii, astfel incat sa pe piata sa nu mai ajunga produse care nu sunt conforme din cauza continutului ridicat de substante chimice."In…

- Marfa a doi fermieri buzoieni, care iși „tratau” legumele din solarii cu substanțe interzise, era vanduta inclusiv in supermarketuri, punand in pericol sanatatea consumatorilor care, convinși ca fac o alegere buna, plateau prețuri piperate. Am fost adesea informați ca anumite fructe și legume de import…

- Polițiștii au descins la persoane banuite ca utilizeaza sau revand substante toxice, in special in scopul coacerii premature a legumelor cultivate in spatii protejate de tip solar. n aceeași zi, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Buzau, cu sprijinul politistilor din Giurgiu,…