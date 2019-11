Scandalul continuă în USR după realegerea lui Barna. Cosette Chichirău: "Demisia este un act unilateral" Dan Barna a fost reconfirmat in USR, dar scandalul continua. "Este foarte previzibil rezultatul votului, era previzibil ca va fi reconfirmat, nu era necesara consultarea asta. Demisia este un act unilateral, nu intrebi daca sa iti dai sau nu demisia. Daca nu voia sa demisioneze, putea foarte bine sa ramana presedinte. Avem inaintea noastra alegerile locale si parlamentare si trebuie sa ne indreptam atentia spre ele imediat si sper ca echipa de strategie pentru locale si parlamentare va fi mai extinsa si va include mai multi oameni, si din opozitia din USR. Asta este ce voiam noi, de fapt, dupa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

