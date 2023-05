Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a declarat ca subiectul sapaturilor și masuratorilor de pe Canalul Bistroe nu exista la Bruxelles, iar Comisia Europeana nu are concluzii cu privire la subiect, dar iși dorește ca ”cei doi vecini sa lucreze impreuna”.Subiectului Bistroe a fost inflamat…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca rotatia guvernamentala va avea loc pana la 1 iunie si ca noul prim-ministru va veni din interiorul PSD. Ciolacu a explicat ca, momentan, se respecta protocolul initial, dar ca mai sunt discutii pe marginea acestuia. Liderul social-democrat este de parere ca…

- Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, la Romania TV, ca il sustine pe Sorin Grindeanu in demersul privind Canalul Bastroe. ”Canalul Bastroe este una dintre liniile rosii, nu numai ale mele, ci ale Romaniei. Sorin Grindeanu a procedat corect si eu il sustin in totalitate in tot demersul lui, in ceea…

- Trei nave ale Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati asteapta acceptul pentru a face masuratori pe Canalul Bastroe, a anuntat, joi, 23 februarie, ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, intr-o postare pe Facebook.„Noi suntem pregatiti! Trei nave ale AFDJ Galati - dotate cu echipamente…

- Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe, a declarat, marți, ca a solicitat clar Ucrainei sa inceteze orice lucrari de adancire pe Brațul Chilia sau pe Canalul Bastroe daca aceste exista. Totodata, Aurescu a spus ca este ingrijorat ca in contextul discuțiilor despre adancirea canalului „apar narative…

- Romania nu permite sub nicio forma distrugerea Deltei Dunarii, lucrarile de pe Canalul Bastroe trebuie sa inceteze acum, a afirmat luni presedintele PSD, Marcel Ciolacu. „Statul si poporul roman au fost solidari si au ajutat, la greu, Ucraina. Poporul roman insa nu accepta sa ramana fara aceasta minune…

- Reprezentanța diplomatica a Ucrainei in Romania a facut precizarile in contextul informațiilor vehiculate in mass-media din Romania cu privire la executarea de catre partea ucraineana a lucrarilor de dragare pe Dunare. Reacția ambasadei Ucrainei la acuzațiile Romaniei cu privire la canalul Bastroe Potrivit…

- Direcția Generala Mobilitate și Transport a Comisiei Europene a transmis reprezentantului permanent adjunct al Reprezentanței permanente a Romaniei pe langa UE, Clara Stanciu, ca la Comisia Europeana s-a primit o ”solicitare oficiala din partea Ucrainei de a adapta caile navigabile interioare pe Dunare…