Stiri pe aceeasi tema

- Regimul sirian a denuntat sambata "agresiunea barbara si brutala" a occidentalilor, dupa atacuri desfasurate in cursul noptii de SUA, Franta si Marea Britanie asupra unor baze militare, a relatat agentia oficiala siriana de presa SANA, preluata de AFP si dpa. Siria "condamna in termenii…

- Armata rusa detine "probe care arata implicarea directa a Marii Britanii in organizarea acestei provocari in Ghouta de Est", a declarat un purtator de cuvant al armatei ruse, Igor, Konasenkov, citat de AFP. El a acuzat Londra ca a exeecitat "o presiune puternica" asupra Castilor Albe in vederea inscenarii,…

- Rusia acuza Marea Britanie ca a “inscenat” atacul chimic din Siria. Armata rusa a anunțat ca deține „dovezi” prin care Marea Britanie a participat direct la „inscenarea” atacului chimic din regiunea siriana Ghouta Orientala. Afirmația a fost calificata drept „grotesca” și o „minciuna nerușinata” de…

- Armata rusa a anuntat vineri ca dispune de 'dovezi' privind participarea directa a Marii Britanii la 'inscenarea' atacului chimic semnalat saptamana trecuta intr-un oras din regiunea siriana Ghouta Orientala, afirmatie calificata de ambasadoarea Marii Britanii la ONU drept 'grotesca'…

- Administratia Vladimir Putin are dovezi ca Marea Britanie este implicata direct în comiterea atacului chimic din Siria, pentru a-l atribui Administratiei Bashar al-Assad, anunta Ministerul rus al Apararii. „Astazi, Ministerul Apararii a primit noi dovezi despre implicarea…

- Un reprezentant al Ministerului rus al Apararii sustine ca afirmatiile cu privire la desfasurarea unui atac chimic in Douma, Siria, sunt false si fac parte dintr-un scenariu al Marii Britanii. Oficialul rus spune ca informatiile sale provin de la localnici.

- Sute de persoane printre care și copii au murit in urma atacurilor lansate de Damasc și Rusia asupra regiunii Ghouta de Est din Siria. Theresa May și Donald Trump au lansat o declarație de presa comuna pe aceasta tema spunand ca Rusia poarta „responsabilitatea covarsitoare pentru suferinta umana sfasietoare”…

- Contre dure intre Tudorel Toader si Laura Codruta Kovesi, la CSM. Dupa ce ministrul Justitiei a acuzat-o pe sefa DNA ca are un discurs neconvingator, Kovesi a venit cu replica. Procurorul sef al DNA i-a transmis ministrului ca daca dorea sa fie convins, discutau inainte de a inainta cererea de revocare.…