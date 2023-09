Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Rotaract Turda a incheiat cu succes un nou proiect social pentru comunitatea turdeana. De data aceasta, cu ajutorul mai multor oameni cu inima mare, au fost donate 101 ghiozdane complet echipate pentru copilații de la Școala Waldorf din Turda. „Cei 101 de elevi de la Școala Waldorf din Turda…

- E clar! CSM București vine maine la Turda, in fieful Potaissei, aducandu-și arbitrii din București: Ionuț Cazan/Gesur Suliman. Adica, exact arbitrii care au fost acuzați ca sunt ”pro” CSM București! ”A fost o mizerie fara margini, o bataie de joc a oamenilor in roz fața de munca tuturor. Ce e frustrant…

- Flaviu Sasaeac, președintele AHC Potaissa Turda, continua duelul „de la distanța” cu președintele FRH, Constantin Din. Președintele clubului turdean a criticat modul in care este condusa Federația, dar și modul in care se fac delegarile in partidele Turzii. In primul rand, Sasaeac a criticat inființarea…

- Potaissa Turda va debuta in noul sezon al Ligii Zimbrilor duminica, cand va primi vizita celor de la CSM Vaslui. Duelul din sala „Gheorghe Barițiu” va incepe la ora 18:00 și va fi transmis in direct de site-ul nostru, pe canalul de YouTube. FRH a anunțat și brigada de arbitrii care va „imparți dreptatea”…

- Sala Mare a Primariei din Turda a gazduit anuala conferința de presa de la inceput de sezon a celor de la AHC Potaissa Turda. „Magnificii” se pregatesc sa se mute in noua sala, lucrarile fiind pe ultima suta de metri. La conferința au participat Cristian Matei (primarul municipiului Turda), Flaviu Sasaeac…

- Șeful FRH, Constantin Din, pare sa-și fi pierdut in doar un an de zile puterea și influența in Consiliul de Administrație (CA). La ultima ședința a Consiliului de Administrație a FRH, disputata saptamana trecuta la Pitești, membrii forului decizional care au votat impotriva unor propuneri ale conducerii…

- Curtea de Apel Cluj a fost nevoita sa desființeze o parte din sentința data de Judecatoria Turda, in dosarul nr. 4469/328/2022, pentru ca cercetarile au fost lalaite atat de mult, incat violul unei minore s-a… prescris! ”Dispune incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului K.I.-R. pentru…

- In aceste momente, pe strada Ștefan cel Mare din Turda pare sa aiba loc un incendiu, deoarece un turdean ne-a trimis mai multe fotografii și video-uri cu o cladire din care iese fum. Potrivit imaginilor, pe strada Ștefan cel Mare din Turda are loc in aceste momente un incendiu, pompierii turdeni fiind…