Un proiect inedit, gandit de un buzoian din Podgoria, a facut, in urma cu exact o luna, inconjurul țarii. Este vorba despre „Ușa din natura”, ideea lui Adrian Gheorghe, care a prins foarte repede și a pus imediat localitatea in care traiește pe harta turistica, relateaza in exclusivitate sansanews.ro. Buzoianul a amplasat in mijloc naturii, pe islazul de la marginea comunei Podgoria, o ușa veche, recondiționata, care a devenit rapid magnet pentru buzoieni, dar și pentru turiștii dornici de poze inedite. Fotografiile cu „Ușa din natura” au umplut internetul.

