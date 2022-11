O ședința in care tensiunile par sa fie atins cote maxime s-a lasat cu urmari greu de imaginat. Scandalul uriaș, ale carui ecouri au fost aflate miercuri, ar fi avut loc recent, in Fagaraș, orașul in fruntea caruia se afla edilul Gheorghe Sucaciu. Astfel, nu mai puțin de patru consilieri au ajuns la spital dupa […] The post Scandal uriaș la o ședința a Consiliului Local Fagaraș! Patru consilieri au ajuns la spital. A intervenit poliția - VIDEO first appeared on Ziarul National .