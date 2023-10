Scandal uriaș înainte de alegerile „aranjate” de la Colegiul Medicilor Dolj Alegerile pentru conducerea Colegiului Medicilor Dolj, programate sa aiba loc maine, sunt umbrite de un eveniment neobișnuit, care a starnit deja o serie de controverse. Tudorel Ciurea, președintele in funcție al Colegiului Medicilor Dolj, a transmis in avans lista cu noua componența a Colegiului, cu o zi inainte ca membrii Colegiului sa-și exprime votul. Lista buclucașa a favoriților Lista cu noua componența a Colegiului Medicilor Dolj, anunțata prematur, a generat ingrijorari in randul comunitații medicale din Dolj și a primit critici dure din partea candidaților care inca sperau sa fie aleși… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

