- Olguta Barna, sotia liderului USR Dan Barna, a intervenit intr-o sedinta a conducerii partidului, jignindu-i pe membrii USR care n-au tras in campanie pentru sotul sau. Liderii USR au analizat aseara, prin zoom meeting, rezultatul alegerilor. La un moment dat, Olguta Barna, care se afla langa sotul…

- ”Dragi colegi, Am avut o discuție de patru ore in CP informal. Am spus din nou ca imi asum rezultatul obținut. Catalin Drula a prezentat detaliat campania. Au fost voci diverse, unele suparate, altele de susținere. Am simțit ca suntem o echipa. Am fost intrebat ce inseamna asumare.…

- In sedinta de aseara, mai multi lideri USR i-au cerut demisia lui Dan Barna din fruntea partidului, dupa ce a ratat finala prezidentiala. Printre ei: Mihai Gotiu, Cosette Chichirau, Tudor Benga si Silviu Dehelean, sustin surse politice pentru Adevarul. In replica, Dan Barna a spus ca-si pune manatul…

- Ziua și scandalul in USR. Dezvaluirile legate de trecutul controversat al președintelui USR, Dan Barna, au starnit o noua revolta in formațiunea politica. PSnews.ro a intrat in posesia unor mesaje de pe grupul de comunicare al USR, in care mai mulți membri ii reproșeaza lui Dan Barna, printre…

- USR va merge, marti, la o noua runda de consultari la Palatul Cotroceni cu un mandat "clar" pentru stabilirea unui calendar pentru alegeri anticipate, se arata intr-un comunicat de presa al formatiunii conduse de Dan Barna. "Liderii USR au avut luni seara o discutie pentru a stabili actiunile partidului…

- Deputatul USR Stelian Ion a cerut, într-un mesaj pe grupul intern, ca partidul sa intre la guvernare și sa ceara ministerele Justiției și Mediului, potrivit Digi 24. Dan Barna spune ca este vorba doar de o varianta de discuție pentru întâlnirea pe care o are cu liderii din teritoriu,…

- Care este mișcarea liberalilor, aceasta este intrebarea! Conducerea PNL se intalnește in Biroul Executiv. Liderii liberali stabilesc strategia pe care o va avea partidul in perioada urmatoare.

- Conducerea ALDE se va reuni azi intr-o sedinta de urgenta pentru a hotari soarta partidului. Mai multi lideri din teritoriu, nemultumiti de ruperea aliantei cu PSD, vor cere organizarea unui Congres extraordinar cu scopul de a-l debarca pe Calin Popescu Tariceanu de la conducerea formatiunii, sustin…