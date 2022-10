Stiri pe aceeasi tema

- Rompetrol Rafinare SA a fost infiintata in 1991, are sediul social in Navodari, iar actionarii sunt KMG International N.V., cu sediul in Olanda, cu 48,11 din capital, Statul Roman reprezentat de Ministerul Energiei, cu 44,69 din capital, si restul Actionari Lista. Director general este Felix Crudu Tesloveanu…

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, motiunea simpla impotriva ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, depusa de 55 de parlamentari de la USR si neafiliati apartinand Partidului Forta Dreptei, care a fost dezbatuta luni in plen. S-au inregistrat 88 de voturi „pentru”, 162 ‘contra’. Nu au votat…

- Camera Deputatilor urmeaza sa dezbata si sa voteze marti motiunea simpla impotriva ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, depusa saptamana trecuta de 55 de parlamentari USR si neafiliati apartinand Partidului Forta Dreptei, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Relu Adam, sforarul tuturor angajarilor ilegale de la Administrația Naționala Apele Romane (ANAR) din 2020 realizate de sub controlul tandemului Costel Alexe-Ervin Molnar, a regizat un tun imobiliar de invidiat la S.C. Exploatare Sistem Zonal (ESZ) SA Prahova. Relu Adam a cerut, a luat și-a plecat……

- Ministerul Transporturilor va cheltui toti bani europeni din Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 cu 6-7 luni mai devreme decat sfarsitul anului viitor, a declarat, ieri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu. „Sa stiti ca este pentru prima data cand, undeva…

- Doua hotarari contradictorii a luat Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Timiș, in decurs de doar o luna, privind comasarea Școlilor Gimnaziale Nr. 3 și Nr. 4 din Lugoj. In 24 iunie 2022, Consiliul de Administrație al IȘJ Timiș, condus de catre prof. Aura Danielescu, inspectorul școlar general,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma la Digi24 ca nu a mai mers de ani de zile cu metroul. De altfel, a comentat și intervenția fostului șef de la Transporturi, Catalin Drula, in scandalul chioșcurilor de la metrou. „Nu am mers de ani buni cu metroul. N-am folosit și nu folosesc acest…

- Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) a votat noul director general al companiei in persoana lui Sorin Radu Paun. CNAB opereaza cel mai mare aeroport din Romania, Henri Coanda din Otopeni, dar și Aeroportul Baneasa, pe care incearca sa il operaționalizeze in…