- Alegerile pentru conducerea Federației Romane de Handbal (FRH) au intrat in linie dreapta, iar actualul președinte Alexandru Dedu, impus de Victor Ponta, mai vrea un mandat de patru ani, dupa ce opt ani a ingropat acest sport in mediocritate și anonimat, in timp ce el a prosperat pe spatele handbalului.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 11 aprilie, ca planul Sprijin pentru Romania ofera o forma de protectie in fata scumpirilor pentru mai mult de jumatate din populatie.Planul 39;Sprijin pentru Romania 39; va raspunde momentului dificil in care ne aflam si ma bucur ca am lucrat impreuna…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat ca nu crede ca vor fi introduse noi restricții COVID-19 in Romania. Cițu spune ca „este bizar, nu cred așa ceva și in coaliție nu s-a discutat subiectul”.Declarațiile președintelui PNL au fost facute in dimineaaa zilei de luni, 21 martie.„Intodeauna eu sunt…

- Joi, 10 martie, in jurul orei 14.00, polițiștii baimareni au fost sesizați prin apel de urgența 112 de catre o femeie de 27 de ani din municipiu despre faptul ca a fost agresata fizic de soțul ei. Polițiștii s-au deplasat la fața locului polițiștii unde au identificat apelanta și pe soțul acesteia,…

- Teodor Chirica, expert in energie nucleara si presedinte onorific al Forumului Atomic Roman (ROMATOM), a declarat pentru Agerpres ca un eveniment similar celui produs in 1986 nu mai poate fi posibil pentru ca centralele actuale sunt protejate de structuri de beton special concepute. Afirmațiile vin…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca un proiect pentru plafonarea preturilor alimentelor de baza va fi avansat dupa o discutie cu hipermarketurile si cu producatorii si va presupune o compensare si nu obligarea producatorilor sa vanda sub pretul de productie, informeaza Agerpres.…

- Președintele american Joe Biden a declarat, marți, ca ar putea exista mișcari de trupe americane in Europa de Est in „perioada apropiata” și ca va lua in considerare sancțiuni personale impotriva președintelui rus Vladimir Putin daca Rusia invadeaza Ucraina, relateaza abcnews.com. Declarația vine in…

- Fundasul Paul Pirvulescu a anuntat, duminica, dupa meciul pierdut de Academica in fata echipei CS Mioveni, scor 1-3, in Liga 1 Casa Pariurilor, ca va pleca de la formatia din Clinceni. ”Avand in vedere ca am primit doar trei goluri cu echipa pe care am aliniat-o astazi, cred ca ne-am descurcat…